Шелтон рассказал, почему он пошёл на тренировку после матча третьего круга в Монреале

10-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон рассказал, почему он пошёл на тренировку после матча третьего круга на «Мастерсе» в Монреале, Канада. Шелтон обыграл представителя Бельгии Зизу Бергса со счётом 6:3, 6:2.

«Думаю, это мне на пользу. Иногда, особенно когда завтра выходной, полезно поработать сегодня и немного отдохнуть завтра. Конечно, продолжу тренироваться, но важно хорошо отдохнуть. Выхожу и отрабатываю некоторые вещи, пока ещё размялся, всё свежо в памяти», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

За выход в четвертьфинал соревнований Шелтон поспорит с бразильским теннисистом Жоао Фонсекой.