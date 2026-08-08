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Шелтон рассказал, почему он пошёл на тренировку после матча третьего круга в Монреале

Шелтон рассказал, почему он пошёл на тренировку после матча третьего круга в Монреале
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10-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон рассказал, почему он пошёл на тренировку после матча третьего круга на «Мастерсе» в Монреале, Канада. Шелтон обыграл представителя Бельгии Зизу Бергса со счётом 6:3, 6:2.

Монреаль. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 22:15 МСК
Зизу Бергс
34
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Думаю, это мне на пользу. Иногда, особенно когда завтра выходной, полезно поработать сегодня и немного отдохнуть завтра. Конечно, продолжу тренироваться, но важно хорошо отдохнуть. Выхожу и отрабатываю некоторые вещи, пока ещё размялся, всё свежо в памяти», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

За выход в четвертьфинал соревнований Шелтон поспорит с бразильским теннисистом Жоао Фонсекой.

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