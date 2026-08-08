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Шелтон: раннее поражение на «Мастерсах» в начале года было скорее случайностью

Шелтон: раннее поражение на «Мастерсах» в начале года было скорее случайностью
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10-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался о своих результатах на турнирах серии «Мастерс» в этом году.

«У меня был странный год на «Мастерсах». Для меня это было тяжело, но я всегда хорошо играю на этих двух летних турнирах. Думаю, в моём случае раннее поражение на «Мастерсе», как это случилось в начале года, было скорее случайностью. И думаю, учитывая организацию этих турниров, особенно тех, что проходят на харде, нет причин, по которым я не мог бы показать там хорошие результаты. В начале своей карьеры я много боролся с тем, как привыкнуть к выходному дню. Сейчас чувствую себя очень комфортно на этих турнирах, рад, что преодолел тот этап, через который проходил в этом году», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

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