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Марта Костюк — Ига Швёнтек: результат матча 8 августа, счёт 1:2, 4-й круг турнира в Торонто

Ига Швёнтек вышла в 1/4 финала «тысячника» в Торонто, обыграв Марту Костюк
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Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. В четвёртом круге она обыграла представительницу Украины Марту Костюк (11-я в рейтинге) со счётом 3:6, 6:1, 6:2.

Торонто. 4-й круг
08 августа 2026, суббота. 19:40 МСК
Марта Костюк
11
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 2
3 		6 6
         
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. В её рамках Швёнтек ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Костюк один эйс, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.

В 1/4 финала соревнований Швёнтек встретится с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Диана Шнайдер (Россия).

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