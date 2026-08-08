Ига Швёнтек вышла в 1/4 финала «тысячника» в Торонто, обыграв Марту Костюк
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Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. В четвёртом круге она обыграла представительницу Украины Марту Костюк (11-я в рейтинге) со счётом 3:6, 6:1, 6:2.
Торонто. 4-й круг
08 августа 2026, суббота. 19:40 МСК
11
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
1 : 2
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8
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. В её рамках Швёнтек ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Костюк один эйс, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.
В 1/4 финала соревнований Швёнтек встретится с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Диана Шнайдер (Россия).
Комментарии
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