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Мию Като/Людмила Самсонова — Сара Эррани/Николь Меликар-Мартинес: результат матча 8 августа, счёт 0:2, 2-1 круг турнира в Торонто

Людмила Самсонова и Мию Като не смогли выйти в 1/4 финала турнира в Торонто в паре
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Пара российской теннисистки Людмилы Самсоновой и представительницы Японии Мию Като не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Торонто в паре. Во втором круге соревнований они уступили итальянско-американскому дуэту Сары Эррани и Николь Меликар-Мартинес со счётом 2:6, 2:6.

Торонто — парный разряд. 2-й круг
08 августа 2026, суббота. 21:20 МСК
Мию Като
Япония
Мию Като
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
М. Като Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Николь Меликар-Мартинес
США
Николь Меликар-Мартинес
С. Эррани Н. Меликар-Мартинес

Встреча продолжалась 1 час. В её рамках Като и Самсонова ни разу не подали навылет, не допустили ни одной ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Эррани и Меликар-Мартинес ни одного эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти заработанных.

В 1/4 финала соревнований в Торонто в паре Эррани и Меликар-Мартинес сыграют с дуэтом Эллен Перес и Деми Схурс.

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