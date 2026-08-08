Людмила Самсонова и Мию Като не смогли выйти в 1/4 финала турнира в Торонто в паре

Пара российской теннисистки Людмилы Самсоновой и представительницы Японии Мию Като не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Торонто в паре. Во втором круге соревнований они уступили итальянско-американскому дуэту Сары Эррани и Николь Меликар-Мартинес со счётом 2:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час. В её рамках Като и Самсонова ни разу не подали навылет, не допустили ни одной ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Эррани и Меликар-Мартинес ни одного эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти заработанных.

В 1/4 финала соревнований в Торонто в паре Эррани и Меликар-Мартинес сыграют с дуэтом Эллен Перес и Деми Схурс.