Пегула — Шнайдер: россиянка выиграла стартовый сет в матче четвёртого круга в Торонто
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Сегодня, 8 августа, на турнире WTA-1000 в Торонто, Канада, проходят матчи четвёртого круга. 17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер играет с представительницей США Джессикой Пегулой, занимающей третью строчку в мировом рейтинге. Россиянка выиграла первый сет со счётом 6:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Шнайдер и Пегулы.
Торонто. 4-й круг
08 августа 2026, суббота. 22:05 МСК
3
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
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17
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Счёт личных встреч Джессики и Дианы — 4-0 (3-0 на харде) в пользу Пегулы. Она выиграла со счётом 6:4, 6:3 в полуфинале Торонто-2024, в четвёртом круге US Open того же года — 6:4, 6:2, в четвертьфинале Чарльстона этой весной (3:6, 6:3, 6:2) и в полуфинале Вашингтона-2026 (7:5, 6:4).
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