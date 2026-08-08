Пегула — Шнайдер: россиянка выиграла стартовый сет в матче четвёртого круга в Торонто

Сегодня, 8 августа, на турнире WTA-1000 в Торонто, Канада, проходят матчи четвёртого круга. 17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер играет с представительницей США Джессикой Пегулой, занимающей третью строчку в мировом рейтинге. Россиянка выиграла первый сет со счётом 6:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Шнайдер и Пегулы.

Счёт личных встреч Джессики и Дианы — 4-0 (3-0 на харде) в пользу Пегулы. Она выиграла со счётом 6:4, 6:3 в полуфинале Торонто-2024, в четвёртом круге US Open того же года — 6:4, 6:2, в четвертьфинале Чарльстона этой весной (3:6, 6:3, 6:2) и в полуфинале Вашингтона-2026 (7:5, 6:4).