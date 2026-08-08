«До самого конца была уверена в своём плане». Швёнтек — о победе над Костюк в Торонто

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала победу над украинкой Мартой Костюк в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Торонто. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:2 в пользу Иги.
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— Последний раз вы с Мартой играли на «Ролан Гаррос». Тогда матч сложился не в вашу пользу. Вы говорили, что тогда чувствовали сильное напряжение и стресс. Как вам удалось сохранять спокойствие на этот раз?
— Сейчас точно нахожусь совершенно в другом состоянии. Чувствую, что смогла играть в свою игру. На «Ролан Гаррос» у меня так не получалось. Так что да, я знала, что нужно делать, как играть. Просто продолжала оставаться сосредоточенной. До самого конца была довольно уверена в своём плане и в своих сильных сторонах. Довольна тем, как всё провела, — сказала Швёнтек в интервью на корте.
- 9 августа 2026
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