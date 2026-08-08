Медведев и Марожан вышли в третий круг «Мастерса» в Монреале в парном разряде

Россиянин Даниил Медведев (шестая ракетка мира) и венгр Фабиан Марожан (61-й номер рейтинга) выиграли во втором круге «Мастерса» в Монреале, Канада, у монегаска Юго Ниса и француза Эдуарда Роже-Васслена со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту. Во время матча Медведев и Марожан смогли пять раз подать навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из семи. Нис и Роже-Васслен не сделали ни одного эйса, допустив при этом пять двойных ошибок и реализовав один брейк-пойнт из четырёх.

В третьем круге Медведев и Марожан сыграют с победителями матча Бхамбри/Винус и Аррибаже/Оливетти.