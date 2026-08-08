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Фабиан Марожан/Даниил Медведев – Юго Нис/Эдуард Роже-Васслен, результат матча 8 августа, счёт: 2:0, 2-й круг «Мастерса» в Монреале

Медведев и Марожан вышли в третий круг «Мастерса» в Монреале в парном разряде
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Россиянин Даниил Медведев (шестая ракетка мира) и венгр Фабиан Марожан (61-й номер рейтинга) выиграли во втором круге «Мастерса» в Монреале, Канада, у монегаска Юго Ниса и француза Эдуарда Роже-Васслена со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Монреаль — парный разряд. 2-й круг
08 августа 2026, суббота. 21:05 МСК
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Ф. Марожан Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Юго Нис
Монако
Юго Нис
Эдуард Роже-Васслен
Франция
Эдуард Роже-Васслен
Ю. Нис Э. Роже-Васслен

Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту. Во время матча Медведев и Марожан смогли пять раз подать навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из семи. Нис и Роже-Васслен не сделали ни одного эйса, допустив при этом пять двойных ошибок и реализовав один брейк-пойнт из четырёх.

В третьем круге Медведев и Марожан сыграют с победителями матча Бхамбри/Винус и Аррибаже/Оливетти.

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