Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Торонто, уверенно обыграв Пегулу

17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. В четвёртом круге соревнований она обыграла представительницу США Джессику Пегулу (третья в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В её рамках Шнайдер два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Пегулы три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В четвертьфинале соревнований в Торонто соперницей Шнайдер станет польская теннисистка Ига Швёнтек.