15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джессика Пегула — Диана Шнайдер: результат матча 8 августа, счёт 0:2, 4-й круг турнира в Торонто

Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Торонто, уверенно обыграв Пегулу
Комментарии

17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. В четвёртом круге соревнований она обыграла представительницу США Джессику Пегулу (третья в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

Торонто. 4-й круг
08 августа 2026, суббота. 22:05 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Диана Шнайдер
17
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В её рамках Шнайдер два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Пегулы три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В четвертьфинале соревнований в Торонто соперницей Шнайдер станет польская теннисистка Ига Швёнтек.

Календарь турнира в Торонто
Сетка турнира в Торонто
Материалы по теме
Александрова сенсационно выбила Соболенко из сетки Торонто! Шнайдер тоже победила
Александрова сенсационно выбила Соболенко из сетки Торонто! Шнайдер тоже победила
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android