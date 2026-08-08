Диана Шнайдер одержала третью победу над игроком из топ-10 мирового рейтинга в карьере

17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер одержала третью победу над игроком из топ-10 мирового рейтинга в карьере. Сегодня, 8 августа, она обыграла американку Джессику Пегулу (третья в рейтинге) в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Торонто со счётом 6:3, 6:3. Теперь её статистика против игроков такого уровня – 3:15.

Ранее она обыгрывала американку Кори Гауфф на турнире в Торонто в 2024 году и белоруску Арину Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2026.

В четвертьфинале соревнований в Торонто соперницей Дианы Шнайдер станет шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек.

Турнир в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Действующая чемпионка соревнований — канадская теннисистка Виктория Мбоко.