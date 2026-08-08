15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер одержала третью победу над игроком из топ-10 мирового рейтинга в карьере

Диана Шнайдер одержала третью победу над игроком из топ-10 мирового рейтинга в карьере
Комментарии

17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер одержала третью победу над игроком из топ-10 мирового рейтинга в карьере. Сегодня, 8 августа, она обыграла американку Джессику Пегулу (третья в рейтинге) в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Торонто со счётом 6:3, 6:3. Теперь её статистика против игроков такого уровня – 3:15.

Торонто. 4-й круг
08 августа 2026, суббота. 22:05 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Диана Шнайдер
17
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Ранее она обыгрывала американку Кори Гауфф на турнире в Торонто в 2024 году и белоруску Арину Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2026.

В четвертьфинале соревнований в Торонто соперницей Дианы Шнайдер станет шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек.

Турнир в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Действующая чемпионка соревнований — канадская теннисистка Виктория Мбоко.

Календарь турнира в Торонто
Сетка турнира в Торонто
Материалы по теме
Шнайдер впервые за пять матчей обыграла Пегулу. Диана — в четвертьфинале Торонто!
Шнайдер впервые за пять матчей обыграла Пегулу. Диана — в четвертьфинале Торонто!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android