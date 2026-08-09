«Мне это напомнило 1/4 финала «Ролан Гаррос». Шнайдер — о победе над Пегулой в Торонто

17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала победу над американкой Джессикой Пегулой (третья в рейтинге) в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Торонто.
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— Это было сумасшедше. Честно, мне это напомнило четвертьфинал на «Ролан Гаррос», потому что ветер был безумный. Было очень тяжело — просто выбивать виннеры, потому что он дул во все стороны, это было не как‑то односторонне, а повсюду. Так что мы просто подстраивались. Я просто старалась изо всех сил быть стабильной и одновременно агрессивной, но не допускать слишком много ошибок.
— В первом сете ты почти не ошибалась — семь виннеров и всего одна невынужденная ошибка. Во втором сете у тебя был довольно хитрый дроп-шот, который, кажется, немного переломил ход матча. Но что ты пыталась подкинуть Джесс сегодня, чтобы держать её в напряжении?
— Честно говоря, считаю, что Джесс — потрясающий игрок, её удары с задней линии нереальны. Поэтому я просто пыталась вносить чуть больше разнообразия сегодня, хотя это было очень опасно и сложно. Мне казалось, что моя главная задача — работать ногами как можно больше, держаться низко и просто ставить в игру как можно больше мячей, — сказала Шнайдер в интервью на корте.
- 9 августа 2026
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