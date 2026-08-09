«Это всегда много для меня значит». Лейла Фернандес — об игре на домашних турнирах

34-я ракетка мира канадка Лейла Фернандес рассказала, почему она чувствует дополнительную мотивацию на «Мастерсе» в Торонто, Канада.

– Насколько легко было найти мотивацию на этой неделе, учитывая, что ты единственная канадка, оставшаяся в турнире?

– Это безумие. У меня действительно много мотивации на этой неделе. Не только потому, что я играю здесь, в Канаде, но и потому что зрители были просто невероятными. Они очень мотивируют меня бороться, сохранять дисциплину и показывать хороший теннис. Ещё одна причина — играть перед друзьями и семьёй, видеть их после матчей и проводить с ними время — это всегда очень весело. Это люди, которых я не видела очень долго, так что возвращение туда, где всё начиналось, игра перед ними, радость и смех — это всегда много для меня значит. Это те причины, которые меня очень мотивируют. Конечно, слышать, что я единственная канадка — это немного давит, но также даёт больше мотивации и причин продолжать идти по своему пути, — сказала Фернандес на пресс-конференции.

В четвёртом круге турнира Лейла Фернандес сыграет с японкой Наоми Осакой (13-я в рейтинге).