Швёнтек рассказала, что изменила после первого сета в матче с Костюк в Торонто

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, что изменилось после первого сета в матче с украинкой Мартой Костюк в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Торонто. Швёнтек одержала победу со счётом 3:6, 6:1, 6:2.

— Что изменилось после первого сета?

— Ну, я знала, что могу играть лучше. Знала, что у меня были удары, которые, возможно, стоило бы выполнить смелее в первом сете. Во второй партии я проявила больше смелости и использовала возможности, например, играла немного быстрее и агрессивнее, немного больше подталкивая Марту. Знала, что могу оставаться стабильной, делая это. И вот, гейм за геймом, я чувствовала, что это хороший план и правильный выбор, и я им воспользовалась.

— В первом сете было много брейков на подаче. Вы выиграли на своей подаче всего одно очко. Что вы наблюдали на своей подаче, и почему вам было сложно подавать в первом сете?

— Ну, думаю, что скорость моей подачи была недостаточно высокой, но она хорошо принимала подачу. Я не то чтобы себя корила. Скорее знала, что она отлично принимает подачу, оказывает давление, особенно на второй подаче соперницы, иногда она рисковала — и мяч попадал в корт.

Да, я понимала, что мне нужно лучше подавать, если хочу выиграть матч, но также знала, что если буду продолжать играть стабильно, она может иногда ошибаться. Так что, знаете, да, во втором и третьем сетах уровень подачи был просто выше, — сказала Швёнтек на пресс-конференции.