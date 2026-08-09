Швёнтек — о спокойствии на корте: худшее, что можно почувствовать — это безнадёжность

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, как ей удалось сохранять спокойствие после проигранного первого сета в матче с Мартой Костюк в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Торонто. Швёнтек одержала победу со счётом 3:6, 6:1, 6:2.
|1
|2
|3
|
|1
|2
|
|6
|6
— Вы упомянули, что были очень довольны своим спокойствием в начале турнира. Насколько спокойно вы себя чувствовали после первого сета, что стало секретом вашего спокойствия в этом году?
— У меня было чёткое представление, что нужно изменить, и я чувствовала, что делаю неправильно. Была спокойна, потому что, как правило, худшее, что можно почувствовать, это либо безнадёжность, либо полное отсутствие понимания, что делать. Сегодня у меня такого не было.
Вот почему я так себя вела, поэтому и сохраняла спокойствие, просто доверяла плану, который был у меня в голове, и да, чувствовала себя спокойно (смеётся).
— Что вы чувствуете, когда видите, как соперница явно расстроена на другой стороне сетки, демонстративно жестикулирует в сторону своих тренеров и тому подобное? Что это значит для вас?
— Мне всё равно. Честно говоря, обычно я этого не замечаю, потому что сосредоточена на выполнении своей работы. Но если я это вижу, это немного удовлетворяет, должна сказать. Но в большинстве случаев мне всё равно, потому что я хочу продолжать делать свою работу, — сказала Швёнтек на пресс-конференции.
- 9 августа 2026
-
18:22
-
18:00
-
17:33
-
17:24
-
16:51
-
16:02
-
16:00
-
15:49
-
14:43
-
14:01
-
13:53
-
13:10
-
12:52
-
12:20
-
11:57
-
11:19
-
11:09
-
11:06
-
10:57
-
10:22
-
10:11
-
09:40
-
09:30
-
09:27
-
09:14
-
08:06
-
06:49
-
06:46
-
06:28
-
06:25
-
06:16
-
05:37
-
04:54
-
04:50
-
04:44