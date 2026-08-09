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Швёнтек — о спокойствии на корте: худшее, что можно почувствовать — это безнадёжность

Швёнтек — о спокойствии на корте: худшее, что можно почувствовать — это безнадёжность
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Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, как ей удалось сохранять спокойствие после проигранного первого сета в матче с Мартой Костюк в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Торонто. Швёнтек одержала победу со счётом 3:6, 6:1, 6:2.

Торонто. 4-й круг
08 августа 2026, суббота. 19:40 МСК
Марта Костюк
11
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 2
3 		6 6
         
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

— Вы упомянули, что были очень довольны своим спокойствием в начале турнира. Насколько спокойно вы себя чувствовали после первого сета, что стало секретом вашего спокойствия в этом году?
— У меня было чёткое представление, что нужно изменить, и я чувствовала, что делаю неправильно. Была спокойна, потому что, как правило, худшее, что можно почувствовать, это либо безнадёжность, либо полное отсутствие понимания, что делать. Сегодня у меня такого не было.

Вот почему я так себя вела, поэтому и сохраняла спокойствие, просто доверяла плану, который был у меня в голове, и да, чувствовала себя спокойно (смеётся).

— Что вы чувствуете, когда видите, как соперница явно расстроена на другой стороне сетки, демонстративно жестикулирует в сторону своих тренеров и тому подобное? Что это значит для вас?
— Мне всё равно. Честно говоря, обычно я этого не замечаю, потому что сосредоточена на выполнении своей работы. Но если я это вижу, это немного удовлетворяет, должна сказать. Но в большинстве случаев мне всё равно, потому что я хочу продолжать делать свою работу, — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

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