Швёнтек — о спокойствии на корте: худшее, что можно почувствовать — это безнадёжность

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, как ей удалось сохранять спокойствие после проигранного первого сета в матче с Мартой Костюк в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Торонто. Швёнтек одержала победу со счётом 3:6, 6:1, 6:2.

— Вы упомянули, что были очень довольны своим спокойствием в начале турнира. Насколько спокойно вы себя чувствовали после первого сета, что стало секретом вашего спокойствия в этом году?

— У меня было чёткое представление, что нужно изменить, и я чувствовала, что делаю неправильно. Была спокойна, потому что, как правило, худшее, что можно почувствовать, это либо безнадёжность, либо полное отсутствие понимания, что делать. Сегодня у меня такого не было.

Вот почему я так себя вела, поэтому и сохраняла спокойствие, просто доверяла плану, который был у меня в голове, и да, чувствовала себя спокойно (смеётся).

— Что вы чувствуете, когда видите, как соперница явно расстроена на другой стороне сетки, демонстративно жестикулирует в сторону своих тренеров и тому подобное? Что это значит для вас?

— Мне всё равно. Честно говоря, обычно я этого не замечаю, потому что сосредоточена на выполнении своей работы. Но если я это вижу, это немного удовлетворяет, должна сказать. Но в большинстве случаев мне всё равно, потому что я хочу продолжать делать свою работу, — сказала Швёнтек на пресс-конференции.