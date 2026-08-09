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«Это было непросто». Беатрис Хаддад-Майя досрочно завершила сезон-2026

«Это было непросто». Беатрис Хаддад-Майя досрочно завершила сезон-2026
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Бывшая 10-я ракетка мира, 30-летняя бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя сообщила, что досрочно завершает сезон-2026. Сейчас в рейтинге WTA спортсменка занимает 156-е место. Она проиграла 20 из последних 24 матчей.

«Знаю, в последнее время немного пропала. Знаю, что как бы исчезла из поля зрения, и использовала это время для размышлений. Хочу рассказать вам о своих планах, потому что многие спрашивают, когда сыграю следующий матч и каким будет мой календарь.

Решила взять паузу, чтобы воспользоваться правом на защищённый рейтинг. По правилам это можно сделать, если не играть в течение шести месяцев после последнего матча. Поэтому во второй половине этого года выступать не буду.

Я несколько месяцев размышляла над этим решением. Это было непросто — для тех из вас, кто следил за мной на корте, мои отношения с теннисом были непростыми. Поэтому очень хотела поделиться этим с вами», – сообщила Хаддад-Майя в социальных сетях.

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