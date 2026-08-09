Диана Шнайдер и Элисе Мертенс вышли в третий круг турнира в Торонто в парном разряде
Поделиться
Российская теннисистка Диана Шнайдер в паре с бельгийкой Элисе Мертенс вышли в третий круг турнира в Торонто в парном разряде. Во втором круге они обыграли Цзян Синьюй (Китай) и Фансянь У (Китайский Тайбэй) со счётом 6:3, 6:3.
Торонто — парный разряд. 2-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 01:15 МСК
Цзян Синьюй
Фансянь У
Ц. Синьюй Ф. У
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Элисе Мертенс
Диана Шнайдер
Э. Мертенс Д. Шнайдер
Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. Шнайдер и Мертенс один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 13. Их соперницы не сделали ни одного эйса, допустили четыре двойные ошибки, реализовав при этом два брейк-пойнта из шести заработанных.
В следующем круге Шнайдер и Мертенс сыграют с победительницами матча Эрин Рутлифф (Новая Зеландия)/Алдила Сутджиади (Индонезия) – Тереза Михаликова (Словакия)/Оливия Николлс (Великобритания).
Комментарии
- 9 августа 2026
-
18:22
-
18:00
-
17:33
-
17:24
-
16:51
-
16:02
-
16:00
-
15:49
-
14:43
-
14:01
-
13:53
-
13:10
-
12:52
-
12:20
-
11:57
-
11:19
-
11:09
-
11:06
-
10:57
-
10:22
-
10:11
-
09:40
-
09:30
-
09:27
-
09:14
-
08:06
-
06:49
-
06:46
-
06:28
-
06:25
-
06:16
-
05:37
-
04:54
-
04:50
-
04:44