Диана Шнайдер и Элисе Мертенс вышли в третий круг турнира в Торонто в парном разряде

Российская теннисистка Диана Шнайдер в паре с бельгийкой Элисе Мертенс вышли в третий круг турнира в Торонто в парном разряде. Во втором круге они обыграли Цзян Синьюй (Китай) и Фансянь У (Китайский Тайбэй) со счётом 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. Шнайдер и Мертенс один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 13. Их соперницы не сделали ни одного эйса, допустили четыре двойные ошибки, реализовав при этом два брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем круге Шнайдер и Мертенс сыграют с победительницами матча Эрин Рутлифф (Новая Зеландия)/Алдила Сутджиади (Индонезия) – Тереза Михаликова (Словакия)/Оливия Николлс (Великобритания).