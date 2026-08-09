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Цзян Синьюй/ Фансянь У — Элисе Мертенс/Диана Шнайдер, результат матча 9 августа 2026, счёт 0:2, второй круг WTA-1000 в Торонто в п

Диана Шнайдер и Элисе Мертенс вышли в третий круг турнира в Торонто в парном разряде
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Российская теннисистка Диана Шнайдер в паре с бельгийкой Элисе Мертенс вышли в третий круг турнира в Торонто в парном разряде. Во втором круге они обыграли Цзян Синьюй (Китай) и Фансянь У (Китайский Тайбэй) со счётом 6:3, 6:3.

Торонто — парный разряд. 2-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 01:15 МСК
Цзян Синьюй
Китай
Цзян Синьюй
Фансянь У
Китайский Тайбэй
Фансянь У
Ц. Синьюй Ф. У
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Э. Мертенс Д. Шнайдер

Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. Шнайдер и Мертенс один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 13. Их соперницы не сделали ни одного эйса, допустили четыре двойные ошибки, реализовав при этом два брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем круге Шнайдер и Мертенс сыграют с победительницами матча Эрин Рутлифф (Новая Зеландия)/Алдила Сутджиади (Индонезия) – Тереза Михаликова (Словакия)/Оливия Николлс (Великобритания).

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