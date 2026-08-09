Диана Шнайдер повторила личный рекорд по победам на одном турнире WTA

Российская теннисистка Диана Шнайдер одержала семь побед в основных сетках Открытого чемпионата Канады (все — в Торонто), повторив свой лучший результат на одном турнире WTA. Столько же побед у неё было в Нинбо и на «Ролан Гаррос», сообщает OptaAce на своей странице в социальной сети X.

Напомним, в четвёртом круге соревнований Шнайдер обыграла представительницу США Джессику Пегулу (третья в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

В четвертьфинале соревнований в Торонто соперницей Шнайдер станет польская теннисистка Ига Швёнтек, которая ранее победила Марту Костюк.

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа. В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.