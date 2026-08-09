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Артур Риндеркнеш — Брэндон Накашима, результат матча 9 августа 2026, счёт 1:2, 4-й круг ATP-1000 в Монреале

Брэндон Накашима обыграл Артура Риндеркнеша и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале
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Американский теннисист 31-я ракетка мира Брэндон Накашима вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале. В четвёртом круге он обыграл 29-ю ракетку мира француза Артура Риндеркнеша со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 7:5.

Монреаль. 4-й круг
08 августа 2026, суббота. 22:25 МСК
Артур Риндеркнеш
29
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		7 5
7 7 		5 7
         
Брэндон Накашима
31
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

Теннисисты провели на корте 2 час 54 минуты. Накашима 16 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. Риндеркнеш сделал 17 эйсов и допустил шесть двойных ошибок, реализовав при этом три брейк-пойнта из пяти заработанных.

В следующем круге Накашима встретится с итальянцем Лучано Дардери.

Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд соревнования в мужском одиночном разряде составляет $ 9,5 млн.

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