Арина Соболенко неожиданно уступила Екатерине Александровой в 1/8 финала турнира в Торонто

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Торонто. В матче четвёртого круга она проиграла 19-му номеру рейтинга россиянке Екатерине Александровой в трёх партиях со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут. Соболенко пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Александрова сделала восемь эйсов и допустила семь двойных ошибок, реализовав при этом 5 брейк-пойнтов из 13.

В следующем круге Александрова встретится с победительницей противостояния, в котором сойдутся Элина Свитолина (Украина, 9) и Аманда Анисимова (США, 10).

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа. В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко.