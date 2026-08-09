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Арина Соболенко — Екатерина Александрова, результат матча 9 августа 2025, счёт 1:2, 4-й круг турнира WTA-1000 в Торонто

Арина Соболенко неожиданно уступила Екатерине Александровой в 1/8 финала турнира в Торонто
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Торонто. В матче четвёртого круга она проиграла 19-му номеру рейтинга россиянке Екатерине Александровой в трёх партиях со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 02:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 4
7 7 		4 6
         
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут. Соболенко пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Александрова сделала восемь эйсов и допустила семь двойных ошибок, реализовав при этом 5 брейк-пойнтов из 13.

В следующем круге Александрова встретится с победительницей противостояния, в котором сойдутся Элина Свитолина (Украина, 9) и Аманда Анисимова (США, 10).

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа. В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко.

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