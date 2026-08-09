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Иржи Легечка — Рафаэль Ходар, результат матча 9 августа 2026, счёт 0:2, 4-й круг турнира ATP-1000 в Монреале

19-летний Ходар уверенно обыграл Легечку и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале
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15-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар вышел в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монреале. В четвёртом круге он обыграл 12-ю ракетку мира чеха Иржи Легечку со счётом 6:3, 6:3.

Монреаль. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 03:25 МСК
Иржи Легечка
12
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Рафаэль Ходар
15
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар

Теннисисты провели на корте 1 час 14 минуты. Ходар два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Легечка сделал три эйса, допустил две двойные ошибки, реализовав при этом один брейк-пойнт из трёх заработанных.

В следующем круге Ходар встретится с победителем противостояния, в котором сойдутся француз Артюр Фис (24) и Кэмерон Норри (Великобритания, 37).

Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд соревнования в мужском одиночном разряде составляет $ 9,5 млн.

Календарь «Мастерса» в Монреале
Турнирная сетка «Мастерса» в Монреале
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