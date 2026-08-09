19-летний Ходар уверенно обыграл Легечку и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале

15-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар вышел в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монреале. В четвёртом круге он обыграл 12-ю ракетку мира чеха Иржи Легечку со счётом 6:3, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 14 минуты. Ходар два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Легечка сделал три эйса, допустил две двойные ошибки, реализовав при этом один брейк-пойнт из трёх заработанных.

В следующем круге Ходар встретится с победителем противостояния, в котором сойдутся француз Артюр Фис (24) и Кэмерон Норри (Великобритания, 37).

Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд соревнования в мужском одиночном разряде составляет $ 9,5 млн.