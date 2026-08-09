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Только три теннисистки опережают Александрову по победам над первой ракеткой на WTA-1000

Только три теннисистки опережают Александрову по победам над первой ракеткой на WTA-1000
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С момента введения нынешнего формата турниров WTA-1000 в 2009 году только три теннисистки одержали больше побед над первой ракеткой мира на этих соревнованиях, чем россиянка Екатерина Александрова (3). Это Петра Квитова, Елена Рыбакина и Арина Соболенко — у каждой по четыре таких победы, сообщает OptaAce.

Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 02:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 4
7 7 		4 6
         
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

В 1/8 финала турнира в Торонто Александрова обыграла первую ракетку мера белоруску Арину Соболенко.
В следующем круге Александрова встретится с победительницей противостояния, в котором сойдутся Элина Свитолина (Украина, 9) и Аманда Анисимова (США, 10).

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.

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