Только три теннисистки опережают Александрову по победам над первой ракеткой на WTA-1000

С момента введения нынешнего формата турниров WTA-1000 в 2009 году только три теннисистки одержали больше побед над первой ракеткой мира на этих соревнованиях, чем россиянка Екатерина Александрова (3). Это Петра Квитова, Елена Рыбакина и Арина Соболенко — у каждой по четыре таких победы, сообщает OptaAce.

В 1/8 финала турнира в Торонто Александрова обыграла первую ракетку мера белоруску Арину Соболенко.

В следующем круге Александрова встретится с победительницей противостояния, в котором сойдутся Элина Свитолина (Украина, 9) и Аманда Анисимова (США, 10).

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.