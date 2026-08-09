Только три теннисистки опережают Александрову по победам над первой ракеткой на WTA-1000
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С момента введения нынешнего формата турниров WTA-1000 в 2009 году только три теннисистки одержали больше побед над первой ракеткой мира на этих соревнованиях, чем россиянка Екатерина Александрова (3). Это Петра Квитова, Елена Рыбакина и Арина Соболенко — у каждой по четыре таких победы, сообщает OptaAce.
Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 02:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
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|4
|6
19
Екатерина Александрова
Е. Александрова
В 1/8 финала турнира в Торонто Александрова обыграла первую ракетку мера белоруску Арину Соболенко.
В следующем круге Александрова встретится с победительницей противостояния, в котором сойдутся Элина Свитолина (Украина, 9) и Аманда Анисимова (США, 10).
Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.
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