Александрова прокомментировала победу над Соболенко на турнире в Торонто

Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала победу над первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко в 1/8 финала турнира в Торонто.

«Я просто старалась разыгрывать каждое очко так, будто оно последнее. В матчах с ней у тебя не так много возможностей. Сегодня их у меня было достаточно, но я не смогла реализовать все. Честно говоря, я старалась не думать о счёте и вообще ни о чём другом. Просто бить по мячу — и всё. Я очень рада, что смогла победить. После второго сета я подумала, что мой шанс уже упущен.

Не знаю, удалось ли мне сбить её с ритма. Она играла здорово. Не знаю… Возможно, в некоторых розыгрышах мне просто повезло. Честно говоря, не знаю. В любом случае я очень рада этому результату. Всегда приятно обыграть первую ракетку мира. Сегодня вечером я просто буду наслаждаться этой победой», — сказала Александрова в интервью после матча.

В следующем круге Александрова встретится с победительницей противостояния, в котором сойдутся Элина Свитолина (Украина, 9) и Аманда Анисимова (США, 10).