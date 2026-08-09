Шнайдер извинилась перед Пегулой за матчбол после касания сетки

17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о решающем матч-пойнте в игре с американкой Джессикой Пегулой (третья в рейтинге) в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Торонто. Россиянка одержала победу со счётом 6:3, 6:3.
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«Конечно, это не тот способ, которым хочется заканчивать матч, поэтому я всегда чувствую себя неловко, особенно когда такое происходит на матчболе или в другом важном розыгрыше. Я была очень расстроена: сначала у меня был брейк-пойнт, затем он появился у Джесс, а потом произошёл этот эпизод с сеткой. Такое случается.
Это чистая удача, если честно. Поэтому я считаю, что с точки зрения спортивного поведения правильно сказать «извини». Ведь в следующий раз мяч может так же отскочить на моей стороне, а может — на её. Никогда не знаешь. Это всегда примерно 50 на 50. Хотя, конечно, гораздо приятнее выиграть розыгрыш красивым ударом, чем победить благодаря касанию сетки», — сказала Шнайдер на послематчевой пресс-конференции.
В четвертьфинале соревнований в Торонто соперницей Шнайдер станет польская теннисистка Ига Швёнтек.
- 9 августа 2026
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