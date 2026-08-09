Свитолина вышла в 1/4 финала турнира в Торонто, где сыграет с Александровой

Девятая ракетка мира украинка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Торонто. В матче четвёртого круга она обыграла американку Аманду Анисимову (10-я в рейтинге WTA) в двух сетах со счётом 6:2, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. Свитолина один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. Анисимова не сделала ни одного эйса, допустила девять двойных ошибок, реализовав при этом два брейк-пойнта из двух заработанных.

В 1/4 финала турнира в Торонто Свитолина сыграет с 19-й ракеткой мира россиянкой Екатериной Александровой, которая в четвёртом круге обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.