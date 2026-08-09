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Элина Свитолина — Аманда Анисимова, результат матча 9 августа 2025, счёт 2:0, 4-й круг турнира WTA-1000 в Торонто

Свитолина вышла в 1/4 финала турнира в Торонто, где сыграет с Александровой
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Девятая ракетка мира украинка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Торонто. В матче четвёртого круга она обыграла американку Аманду Анисимову (10-я в рейтинге WTA) в двух сетах со счётом 6:2, 6:4.

Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 04:55 МСК
Элина Свитолина
9
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Аманда Анисимова
10
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. Свитолина один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. Анисимова не сделала ни одного эйса, допустила девять двойных ошибок, реализовав при этом два брейк-пойнта из двух заработанных.

В 1/4 финала турнира в Торонто Свитолина сыграет с 19-й ракеткой мира россиянкой Екатериной Александровой, которая в четвёртом круге обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

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