Артюр Фис обыграл Кэмерона Норри и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале

24-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис вышел в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монреале. В четвёртом круге он обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри (37-й в рейтинге ATP) со счётом 6:2, 7:6 (10:8).

Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты. Фис пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. Норри сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В 1/4 финала Фис встретится с испанским теннисистом Рафаэлем Ходаром (15-й в рейтинге ATP).

Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд соревнования в мужском одиночном разряде составляет $ 9,5 млн.