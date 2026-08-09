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Артюр Фис — Кэмерон Норри, результат матча 9 августа 2026, счёт 2:0, 4-й круг турнира ATP-1000 в Монреале

Артюр Фис обыграл Кэмерона Норри и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале
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24-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис вышел в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монреале. В четвёртом круге он обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри (37-й в рейтинге ATP) со счётом 6:2, 7:6 (10:8).

Монреаль. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Артюр Фис
24
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 10
2 		6 8
         
Кэмерон Норри
37
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты. Фис пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. Норри сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В 1/4 финала Фис встретится с испанским теннисистом Рафаэлем Ходаром (15-й в рейтинге ATP).

Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд соревнования в мужском одиночном разряде составляет $ 9,5 млн.

Календарь «Мастерса» в Монреале
Турнирная сетка «Мастерса» в Монреале
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