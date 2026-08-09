Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год: результаты матчей 8 августа

8-9 августа на хардовых кортах Торонто, Канада, продолжился турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоялись матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год. Результаты матчей 8-9 августа:

Марта Костюк (Украина) – Ига Швёнтек (Польша) – 6:3, 1:6, 2:6;

Джессика Пегула (США) – Диана Шнайдер (Россия) – 3:6, 3:6;

(Россия) – 3:6, 3:6; Арина Соболенко (Беларусь) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:7 (3:7), 6:4, 4:6;

(Россия) – 6:7 (3:7), 6:4, 4:6; Элина Свитолина (Украина) – Аманда Анисимова (США) – 6:2, 6:4.

Турнир в Торонто завершится 13 августа. В 2025 году канадский «тысячник» прошёл в Монреале, его победительницей стала Виктория Мбоко.