«Местные корты в целом хорошо подходят моей игре». Шнайдер — о турнире в Торонто

17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о турнире WTA-1000 в Торонто.

«Мне нравится играть в Торонто. Мне кажется, местные корты в целом хорошо подходят моей игре. Я люблю Торонто и очень ждала возвращения сюда. Это только мой второй раз здесь, но мне определённо нравятся эти корты», — сказала Шнайдер на послематчевой пресс-конференции.

Россиянка в четвёртом круге соревнований обыграла представительницу США Джессику Пегулу (третья в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

В четвертьфинале соревнований в Торонто соперницей Шнайдер станет польская теннисистка Ига Швёнтек (восьмая в рейтинге WTA).