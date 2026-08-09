«Местные корты в целом хорошо подходят моей игре». Шнайдер — о турнире в Торонто
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17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о турнире WTA-1000 в Торонто.
Торонто. 4-й круг
08 августа 2026, суббота. 22:05 МСК
3
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
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17
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
«Мне нравится играть в Торонто. Мне кажется, местные корты в целом хорошо подходят моей игре. Я люблю Торонто и очень ждала возвращения сюда. Это только мой второй раз здесь, но мне определённо нравятся эти корты», — сказала Шнайдер на послематчевой пресс-конференции.
Россиянка в четвёртом круге соревнований обыграла представительницу США Джессику Пегулу (третья в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.
В четвертьфинале соревнований в Торонто соперницей Шнайдер станет польская теннисистка Ига Швёнтек (восьмая в рейтинге WTA).
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