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«Местные корты в целом хорошо подходят моей игре». Шнайдер — о турнире в Торонто

«Местные корты в целом хорошо подходят моей игре». Шнайдер — о турнире в Торонто
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17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о турнире WTA-1000 в Торонто.

Торонто. 4-й круг
08 августа 2026, суббота. 22:05 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Диана Шнайдер
17
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Мне нравится играть в Торонто. Мне кажется, местные корты в целом хорошо подходят моей игре. Я люблю Торонто и очень ждала возвращения сюда. Это только мой второй раз здесь, но мне определённо нравятся эти корты», — сказала Шнайдер на послематчевой пресс-конференции.

Россиянка в четвёртом круге соревнований обыграла представительницу США Джессику Пегулу (третья в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

В четвертьфинале соревнований в Торонто соперницей Шнайдер станет польская теннисистка Ига Швёнтек (восьмая в рейтинге WTA).

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