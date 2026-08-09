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«Мастерс» в Монреале, 2026 год: результаты матчей 8 августа

«Мастерс» в Монреале, 2026 год: результаты матчей 8 августа
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8-9 августа на хардовых кортах Монреаля, Канада, продолжился турнир категории «Мастерс». В рамках игрового дня состоялись матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. «Мастерс», Монреаль, 2026 год. Результаты матчей 8-9 августа:

  • Нуну Боржеш (Португалия) – Лучано Дардери (Италия) – 6:4, 3:6, 5:7;
  • Артур Риндеркнеш (Франция) – Брэндон Накашима (США) – 6:7 (4:7), 7:5, 5:7;
  • Иржи Легечка (Чехия) – Рафаэль Ходар (Испания) – 3:6, 3:6;
  • Артюр Фис (Франция) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:2, 7:6 (10:8).

В прошлом году канадский «Мастерс» прошёл в Торонто, его победителем стал Бен Шелтон.

Календарь «Мастерса» в Монреале
Турнирная сетка «Мастерса» в Монреале
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