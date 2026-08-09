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«Очень доволен своей игрой». 19-летний Ходар — о матче с Легечкой на «Мастерсе» в Монреале

«Очень доволен своей игрой». 19-летний Ходар — о матче с Легечкой на «Мастерсе» в Монреале
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15-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар прокомментировал победу над 12-й ракеткой мира чехом Иржи Легечкой в четвёртом круге турнира серии «Мастерс» в Монреале со счётом 6:3, 6:3.

Монреаль. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 03:25 МСК
Иржи Легечка
12
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Рафаэль Ходар
15
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар

«Я очень доволен своей игрой. В последнее время я провёл много матчей, особенно в последние несколько недель. Я стараюсь двигаться от матча к матчу, понимая, что каждая встреча сложная и мне нужно показывать очень хороший теннис в каждом матче, потому что каждый соперник играет по-разному», — приводит слова Ходара сайт ATP Tour.

В следующем круге Ходар встретится с французом Артюром Фисом (24-й в рейтинге ATP).

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