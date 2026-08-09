«Очень доволен своей игрой». 19-летний Ходар — о матче с Легечкой на «Мастерсе» в Монреале

15-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар прокомментировал победу над 12-й ракеткой мира чехом Иржи Легечкой в четвёртом круге турнира серии «Мастерс» в Монреале со счётом 6:3, 6:3.

«Я очень доволен своей игрой. В последнее время я провёл много матчей, особенно в последние несколько недель. Я стараюсь двигаться от матча к матчу, понимая, что каждая встреча сложная и мне нужно показывать очень хороший теннис в каждом матче, потому что каждый соперник играет по-разному», — приводит слова Ходара сайт ATP Tour.

В следующем круге Ходар встретится с французом Артюром Фисом (24-й в рейтинге ATP).