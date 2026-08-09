Александрова обыграла Соболенко в Торонто, ничья ЦСКА и «Ростова» в РПЛ. Главное к утру
Поражение первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко в 1/8 финала турнира в Торонто от россиянки Екатерины Александровой, нулевая ничья ЦСКА и «Ростова» в матче 3-го тура РПЛ, выход российской теннисистки Дианы Шнайдер в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Торонто. Главное к утру в подборке «Чемпионата».
- Арина Соболенко неожиданно уступила Екатерине Александровой в 1/8 финала турнира в Торонто.
- ЦСКА и «Ростов» поделили очки в матче 3-го тура РПЛ.
- Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Торонто, уверенно обыграв Пегулу.
- «Галатасарай» предложил за Батракова € 20 млн. «Локомотив» не ответил на предложение.
- Результаты турнира UFC Fight Night 284 с главным боем Салкиллд — Гамрот.
- Куиллан Салкиллд задушил Матеуша Гамрота в первом раунде турнира UFC.
- Результаты матчей чемпионата России по футболу — 2026/2027 на 8 августа.
- «Реал» победил «Ференцварош» в товарищеском матче.
- «Барселона» победила «Ноттингем Форест» в товарищеском матче благодаря голу в концовке.
- Медведев и Марожан вышли в третий круг «Мастерса» в Монреале в парном разряде.
- Диана Шнайдер и Элисе Мертенс вышли в третий круг турнира в Торонто в парном разряде.
Материалы по теме
Комментарии