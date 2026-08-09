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9 августа главные новости спорта, теннис, WTA, ATP, футбол, товарищеские игры, РПЛ, UFC

Александрова обыграла Соболенко в Торонто, ничья ЦСКА и «Ростова» в РПЛ. Главное к утру
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Поражение первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко в 1/8 финала турнира в Торонто от россиянки Екатерины Александровой, нулевая ничья ЦСКА и «Ростова» в матче 3-го тура РПЛ, выход российской теннисистки Дианы Шнайдер в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Торонто. Главное к утру в подборке «Чемпионата».

  1. Арина Соболенко неожиданно уступила Екатерине Александровой в 1/8 финала турнира в Торонто.
  2. ЦСКА и «Ростов» поделили очки в матче 3-го тура РПЛ.
  3. Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Торонто, уверенно обыграв Пегулу.
  4. «Галатасарай» предложил за Батракова € 20 млн. «Локомотив» не ответил на предложение.
  5. Результаты турнира UFC Fight Night 284 с главным боем СалкиллдГамрот.
  6. Куиллан Салкиллд задушил Матеуша Гамрота в первом раунде турнира UFC.
  7. Результаты матчей чемпионата России по футболу — 2026/2027 на 8 августа.
  8. «Реал» победил «Ференцварош» в товарищеском матче.
  9. «Барселона» победила «Ноттингем Форест» в товарищеском матче благодаря голу в концовке.
  10. Медведев и Марожан вышли в третий круг «Мастерса» в Монреале в парном разряде.
  11. Диана Шнайдер и Элисе Мертенс вышли в третий круг турнира в Торонто в парном разряде.
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