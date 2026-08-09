Александрова обыграла Соболенко в Торонто, ничья ЦСКА и «Ростова» в РПЛ. Главное к утру

Поражение первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко в 1/8 финала турнира в Торонто от россиянки Екатерины Александровой, нулевая ничья ЦСКА и «Ростова» в матче 3-го тура РПЛ, выход российской теннисистки Дианы Шнайдер в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Торонто. Главное к утру в подборке «Чемпионата».