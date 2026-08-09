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«Мастерс» в Монреале, 2026 год: расписание матчей на 9 августа

«Мастерс» в Монреале, 2026 год: расписание матчей на 9 августа
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Сегодня, 9 августа, на хардовых кортах Монреаля, Канада, продолжится турнир категории «Мастерс». В рамках игрового дня состоятся матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на воскресенье.

Теннис. «Мастерс», Монреаль, 2026 год. Расписание матчей на 9 августа (время московское):

19:30. Таллон Грикспор (Нидерланды) – Даниэль Мерида-Агилар (Испания);
21:00. Лёнер Тьен (США) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина);
1:00 (10 августа). Жоао Фонсека (Бразилия) — Бен Шелтон (США);
2:30 (10 августа). Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Якуб Меншик (Чехия).

В прошлом году победителем канадского «Мастерса» стал американский теннисист Бен Шелтон, обыгравший в финале россиянина Карена Хачанова со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3).

Турнирная сетка «тысячника» в Монреале
Календарь «тысячника» в Монреале
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