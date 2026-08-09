Сегодня, 9 августа, на хардовых кортах Торонто, Канада, продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоятся матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на воскресенье.
Теннис. Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год. Расписание матчей на 9 августа (время начала московское):
19:30. Людмила Самсонова (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан);
21:00. Алина Корнеева (Россия) — Кори Гауфф (США);
2:00 (10 августа). Лейла Фернандес (Канада) — Наоми Осака (Япония);
3:30 (10 августа). Александра Эала (Филиппины) — Белинда Бенчич (Швейцария).
Турнир в Торонто завершится 13 августа. В 2025 году канадский «тысячник» прошёл в Монреале, его победительницей стала Виктория Мбоко.