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«Это часть игры». Александра Эала — о травмах в теннисе

«Это часть игры». Александра Эала — о травмах в теннисе
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20-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала рассказала, что она подвернула ногу во время матча третьего круга «тысячника» в Торонто с американкой Кэти Макнелли (6:3, 5:7, 6:4).

Торонто. 3-й круг
08 августа 2026, суббота. 03:45 МСК
Кэти Макнелли
70
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 4
6 		5 6
         
Александра Эала
20
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

– Как ты физически? Мне показалось, что была проблема с лодыжкой. Это может стать проблемой в дальнейшем?
– Да, я подвернула лодыжку во втором сете. Ударила форхенд и неудачно приземлилась. Вызвала физио. Я растерялась, потому что всё произошло быстро. К счастью, ничего серьёзного, проблемы нет. Это обычная микротравма. Но сегодня физически было тяжело, у меня уже много матчей за плечами. Какие-то травмы – это часть игры. Мы — спортсмены. Физика — огромная часть нашей работы. У меня отличная команда, которая поможет восстановиться, и у меня большие надежды на остаток турнира, – сказала Эала на пресс-конференции.

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