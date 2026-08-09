«Это часть игры». Александра Эала — о травмах в теннисе

20-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала рассказала, что она подвернула ногу во время матча третьего круга «тысячника» в Торонто с американкой Кэти Макнелли (6:3, 5:7, 6:4).

– Как ты физически? Мне показалось, что была проблема с лодыжкой. Это может стать проблемой в дальнейшем?

– Да, я подвернула лодыжку во втором сете. Ударила форхенд и неудачно приземлилась. Вызвала физио. Я растерялась, потому что всё произошло быстро. К счастью, ничего серьёзного, проблемы нет. Это обычная микротравма. Но сегодня физически было тяжело, у меня уже много матчей за плечами. Какие-то травмы – это часть игры. Мы — спортсмены. Физика — огромная часть нашей работы. У меня отличная команда, которая поможет восстановиться, и у меня большие надежды на остаток турнира, – сказала Эала на пресс-конференции.