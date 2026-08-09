«Эти двое устроены совершенно иначе от головы до пят». Макки — о Синнере и Алькарасе

Известный тренер Рик Макки выразил мнение, что сейчас никто в туре не сможет составить конкуренцию пятикратному чемпиону турниров «Большого шлема» итальянцу Яннику Синнеру и обладателю семи титулов на ТБШ испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу.

«Алькарас и Синнер теперь доказали свой уровень. Сейчас никто не находится на их уровне и не сможет постоянно держать с ними равный бой. Оба — таланты поколения, которые могут достичь редких высот, если смогут выдержать нагрузку и износ. Всем нужно понять, что эти двое устроены совершенно иначе от головы до пят, в то время как остальные просто хорошие или средние игроки. Величие — это очень особый набор качеств, который почти полностью совпадает с этими требованиями, именно поэтому Янник и Карлос оставляют всех соперников далеко позади», – написал Макки на своей странице в социальной сети X.