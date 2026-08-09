«Зачем меня обыгрывать, если ты знаешь, что проиграешь дальше?» Соболенко — о соперницах

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала любопытную тенденцию, связанную с её поражениями.

– В первом круге, если не ошибаюсь, Андреа Петкович [немецкая теннисистка] отметила интересную статистику: с Рима‑2025 все, кто обыгрывал тебя до финала турнира, в следующем же круге проигрывали. Ты была в курсе такой статистики? Знала об этой тенденции?

– Зачем вообще меня обыгрывать, если ты знаешь, что будет в следующем круге? (Смеётся.) Нет, если серьёзно, я думаю, это совпадение. Не знаю. Может быть, потому что все мои последние поражения были в трёх сетах. Это были очень сложные, тяжёлые матчи. И иногда, когда соперника ставят в расписание на следующий день, трудно выдать хороший теннис после трёхсетового матча. Физически сложно восстановиться. Так что это, наверное, вопрос расписания. Не знаю. Но вообще статистика впечатляющая, нам стоит чаще о ней говорить — чтобы создать дополнительное давление на игроков (смеётся), – сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

В четвёртом круге «тысячника» в Торонто (Канада) Арина Соболенко проиграла россиянке Екатерине Александровой со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 4:6.