«Сейчас нет ничего, что меня беспокоит». Осака — о политических высказываниях на турнирах

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака рассказала, планирует ли она ещё выражать свои политические взгляды через одежду на турнирах.

– На этой неделе ты говорила о выборе нарядов на корте и о том, что тебе нравится этот процесс. Кажется, в 2020 году на US Open ты сделала политическое заявление, меняя маски с именами чернокожих, убитых полицейскими. Ты бы повторила что-то подобное, учитывая политическую обстановку в стране?

– Это каверзный вопрос (улыбается). Нет, обычно я ничего такого не планирую. Понимаете, у меня много мыслей, не связанных с теннисом, и если я как-то проявляю свою позицию — то это спонтанно. Конечно, я смотрю новости, вижу происходящее и думаю: как я могу использовать своё влияние, чтобы что-то сделать? Но если говорить о том, чтобы повторить что-то подобное, например, снова надеть маски, — нет.

– А просто сделать заявление?

– Сложно ответить. Я никогда не смогу сказать «нет», потому что, если случится что-то по-настоящему важное, я, конечно, почувствую себя обязанной высказаться. Но сейчас нет ничего, что меня беспокоит, — сказала Осака на пресс-конференции «тысячника» в Торонто (Канада).