«Она умеет всё». Александрова рассказала о главной сложности в игре с Соболенко

Российская теннисистка, занимающая 19-е место в рейтинге WTA, Екатерина Александрова рассказала, что самое сложное в игре против первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко. Ранее Екатерина обыграла Арину в четвёртом круге «тысячника» в Торонто, Канада, со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.
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– Арина Соболенко – первая ракетка мира. Что в игре с ней самое сложное? Почему против неё так тяжело играть?
– Думаю, у неё практически все элементы игры на очень высоком уровне. У неё отличная подача и приём, она может здорово играть и справа, и слева, выполнять укороченные и выходить к сетке. В общем, она умеет всё. Нужно быть готовой к тому, что лёгких очков и простых мячей не будет. В каждом розыгрыше необходимо быть максимально собранной и готовой ко всему. Даже если ты отлично пробила и рассчитываешь, что дальше будет проще закончить розыгрыш, с ней это может не сработать: она способна ответить ещё лучше. В этом и заключается главная сложность игры против неё.
Кроме того, она хорошо меняет темп и ритм. Сегодня я вообще не чувствовала какого-то определённого ритма: то всё происходило очень быстро, то медленнее, то она добавляла вращение. К такому стилю очень сложно постоянно подстраиваться, – сказала Александрова на пресс-конференции.
- 9 августа 2026
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