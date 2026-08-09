15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Она умеет всё». Александрова рассказала о главной сложности в игре с Соболенко

«Она умеет всё». Александрова рассказала о главной сложности в игре с Соболенко
Комментарии

Российская теннисистка, занимающая 19-е место в рейтинге WTA, Екатерина Александрова рассказала, что самое сложное в игре против первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко. Ранее Екатерина обыграла Арину в четвёртом круге «тысячника» в Торонто, Канада, со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 02:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 4
7 7 		4 6
         
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Арина Соболенко – первая ракетка мира. Что в игре с ней самое сложное? Почему против неё так тяжело играть?
– Думаю, у неё практически все элементы игры на очень высоком уровне. У неё отличная подача и приём, она может здорово играть и справа, и слева, выполнять укороченные и выходить к сетке. В общем, она умеет всё. Нужно быть готовой к тому, что лёгких очков и простых мячей не будет. В каждом розыгрыше необходимо быть максимально собранной и готовой ко всему. Даже если ты отлично пробила и рассчитываешь, что дальше будет проще закончить розыгрыш, с ней это может не сработать: она способна ответить ещё лучше. В этом и заключается главная сложность игры против неё.

Кроме того, она хорошо меняет темп и ритм. Сегодня я вообще не чувствовала какого-то определённого ритма: то всё происходило очень быстро, то медленнее, то она добавляла вращение. К такому стилю очень сложно постоянно подстраиваться, – сказала Александрова на пресс-конференции.

Календарь турнира в Торонто
Сетка турнира в Торонто
Материалы по теме
Александрова сенсационно выбила 1-ю ракетку мира Соболенко! И вышла в 1/4 финала Торонто
Александрова сенсационно выбила 1-ю ракетку мира Соболенко! И вышла в 1/4 финала Торонто
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android