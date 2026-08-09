Александрова — об эйсе Соболенко на её матчболе: я подумала «Боже мой! Не может быть!»

Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала, что почувствовала, когда первая ракетка мира Арина Соболенко подала навылет на первом матчболе россиянки в четвёртом круге «тысячника» в Торонто, Канада. Александрова переиграла Соболенко со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

– Что вы подумали, когда она подала эйс со второй подачи на вашем первом матчболе?

– Я подумала: «Не может быть». Для второй подачи это было невероятно. Она так сильно закрутила мяч, вращение было нереальным. Конечно, я ждала хорошую подачу и не рассчитывала, что она просто подарит мне лёгкий мяч. Я была к этому готова, но не ожидала, что она подаст настолько здорово (смеётся). Я подумала: «Боже мой!» Но ничего не могла с этим поделать. Оставалось только снова сосредоточиться и играть следующий мяч, – сказала Александрова на пресс-конференции.