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Александрова — об эйсе Соболенко на её матчболе: я подумала «Боже мой! Не может быть!»

Александрова — об эйсе Соболенко на её матчболе: я подумала «Боже мой! Не может быть!»
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Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала, что почувствовала, когда первая ракетка мира Арина Соболенко подала навылет на первом матчболе россиянки в четвёртом круге «тысячника» в Торонто, Канада. Александрова переиграла Соболенко со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 02:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 4
7 7 		4 6
         
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

– Что вы подумали, когда она подала эйс со второй подачи на вашем первом матчболе?
– Я подумала: «Не может быть». Для второй подачи это было невероятно. Она так сильно закрутила мяч, вращение было нереальным. Конечно, я ждала хорошую подачу и не рассчитывала, что она просто подарит мне лёгкий мяч. Я была к этому готова, но не ожидала, что она подаст настолько здорово (смеётся). Я подумала: «Боже мой!» Но ничего не могла с этим поделать. Оставалось только снова сосредоточиться и играть следующий мяч, – сказала Александрова на пресс-конференции.

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