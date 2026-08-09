«Сидела на парковке, рыдая в голос». Наоми Осака — о самом тяжёлом поражении на US Open

Обладательница четырёх титулов турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака рассказала, испытывает ли она давление на US Open.

– Насколько важно для тебя выступить хорошо на US Open? Если что-то пойдёт не так, изменится ли это что-то для тебя?

– Сложный вопрос. Если бы мне нужно было назвать один турнир своим домом, это был бы он. Я очень сильно себя накручиваю. Помню первый год, когда я вернулась после рождения дочери [2024], я играла в платье с бантом и встретилась с Муховой. Я проиграла тот матч и сидела на парковке, рыдая в голос, потому что этот турнир так много для меня значил и я так хотела выступить достойно. Это было одним из самых болезненных поражений в моей карьере. А в прошлом году у меня всё получилось, и я хотела дойти до финала, но Аманда [Анисимова] играла невероятно, так что я даже не расстроилась. Но если вы спросите меня, давлю ли я на себя перед этим турниром, то да, давлю. И обычно у меня получается, но если что-то пойдёт не так — это будет обидно, но хотя бы мой наряд будет красивым (смеётся), – сказала Осака на пресс-конференции «тысячника» в Торонто (Канада).