Кори Гауфф оценила изменения в своей игре после появления Гэвина Макмиллана в её команде

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф объяснила, как эксперт по биомеханике Гэвин Макмиллан помог ей усовершенствовать подачу.

– В прошлом году ты взяла в команду Гэвина Макмиллана и сказала, что это было лучшее решение для тебя. Прошёл почти год. Изменилось ли как-то твоё мнение?

– Нет. Я чувствую, что приняла правильное решение. Чувствую, что стала намного лучше подавать. Очевидно, на матч-пойнте я допустила двойную ошибку, но за весь матч у меня было всего три двойных. Я выиграла много очков на второй подаче. С первой подачей почти всегда, если я попадала, я выигрывала очко. Так что чувствую кардинальные изменения в этой части игры. Мне нравится, как они с Жан-Кристофом работают вместе — это совместный проект над моей подачей. Они оба вносили идеи и разные точки зрения. В целом я чувствую, что у меня лучшая команда, которая помогает мне прогрессировать, и они говорят мне правильные вещи. А дальше остаётся только воплощать их в жизнь в напряжённые моменты, — сказала Гауфф на пресс-конференции «тысячника» в Торонто.