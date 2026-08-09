«Мы сможем увидеть, как она становится первой ракеткой мира». Макки — об Александре Эале

Рик Макки, бывший тренер победительницы 23 турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, высказался об игре 20-й ракетки мира филиппинской теннисистки Александры Эалы.

«Самое замечательное в Александре Эале и её игре — это огромный потенциал для прогресса. Её передвижение по корту никогда не станет её главным козырем, но она способна компенсировать этот недостаток убийственными ударами с обеих сторон. Что касается подачи — она даже близко не подходит к тому, чтобы быть биомеханически правильной. Её учили играть плавно, расслабленно, свободно — и это прекрасно, но ракетка уходит за спину на 100% слишком рано, ещё до того, как ноги начинают работать. Подача — это действие, требующее сложной координации ног и руки, и у Александры, даже если внешне это выглядит приемлемо, вся концепция поставлена с ног на голову. Если будет тотальная перестройка некоторых аспектов её игры, однажды мы сможем увидеть, как она становится первой ракеткой мира», – написал Макки на своей странице в социальных сетях.