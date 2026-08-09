Селиваненко отреагировал на победу Александровой над Соболенко на турнире в Торонто
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отреагировал на победу россиянки Екатерины Александровой над первой ракеткой мира Ариной Соболенко в четвёртом круге «тысячника» в Торонто, Канада. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.
Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 02:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
19
Екатерина Александрова
Е. Александрова
«Екатерина Александровна и до встречи с Соболенко имела в своём послужном списке победы над лидерами мировой классификации. Когда Катя в форме и в настроении, она может обыграть любую соперницу, независимо от регалий. Так что я бы говорил, что это победа Кати, а не поражение Арины Соболенко», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
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