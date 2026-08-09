Селиваненко отреагировал на победу Александровой над Соболенко на турнире в Торонто

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отреагировал на победу россиянки Екатерины Александровой над первой ракеткой мира Ариной Соболенко в четвёртом круге «тысячника» в Торонто, Канада. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

«Екатерина Александровна и до встречи с Соболенко имела в своём послужном списке победы над лидерами мировой классификации. Когда Катя в форме и в настроении, она может обыграть любую соперницу, независимо от регалий. Так что я бы говорил, что это победа Кати, а не поражение Арины Соболенко», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.