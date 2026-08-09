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Селиваненко отреагировал на победу Александровой над Соболенко на турнире в Торонто

Селиваненко отреагировал на победу Александровой над Соболенко на турнире в Торонто
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отреагировал на победу россиянки Екатерины Александровой над первой ракеткой мира Ариной Соболенко в четвёртом круге «тысячника» в Торонто, Канада. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 02:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 4
7 7 		4 6
         
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

«Екатерина Александровна и до встречи с Соболенко имела в своём послужном списке победы над лидерами мировой классификации. Когда Катя в форме и в настроении, она может обыграть любую соперницу, независимо от регалий. Так что я бы говорил, что это победа Кати, а не поражение Арины Соболенко», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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