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«Я в середине пути к по-настоящему хорошей форме». Александрова — о своей игре

«Я в середине пути к по-настоящему хорошей форме». Александрова — о своей игре
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19-я ракетка мира Екатерина Александрова высказалась о своей форме после победы над белоруской Ариной Соболенко в четвёртом круге турнира серии «тысячник» в Торонто, Канада. Матч закончился со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 02:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 4
7 7 		4 6
         
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

– Можете рассказать о своём сезоне-2026/2027 и о том, что такая победа даёт вам в плане уверенности?
– Это многое для меня значит, потому что у меня выдался довольно сложный год. Особенно после прошлого сезона, который был очень хорошим. Возможно, ожидания после прошлого года не пошли на пользу. Были определённые сложности с экипировкой, с ракеткой, много всего происходило на корте, и это не помогало. В некоторые моменты было очень тяжело.

Такая победа очень помогает обрести уверенность в том, что ты делаешь всё правильно, что, возможно, находишься на правильном пути, что всё работает, просто нужно продолжать в том же духе.

– Перед приездом в Торонто вы были уверены, что ваш лучший теннис уже близко, или эта форма стала для вас скорее сюрпризом?
– Не знаю, можно ли сказать, что это был сюрприз. Перед этим у меня были хорошие матчи на турнирах, но были и не очень хорошие. Думаю, я находилась где-то посередине.

Я почувствовала, что я начинаю набирать какую-то форму, начинаю чувствовать, что делаю всё правильно. Но было как-то так себе. Вроде бы всё есть, но ты в этом не уверена.

Честно говоря, перед началом турнира у меня не было никаких ожиданий. Я просто старалась играть каждый матч, потому что никогда не знаешь – возможно, именно этот матч станет тем самым. Старалась выкладываться по максимуму каждый раз, и здесь каждый матч получался для меня очень разным. Я рада, что смогла их выиграть. Но я всё ещё, думаю, что нахожусь где-то в середине пути к тому, чтобы найти по-настоящему хорошую форму.

– Грунт, трава – насколько вы были рады вернуться на хард и насколько резко приходится перестраиваться после травы?
– Я очень рада этой части года, потому что предпочитаю хард любому другому покрытию. Иногда на траве довольно весело играть и всё такое, но я всё равно предпочитаю хард.

Мне очень нравится эта часть сезона, потому что у нас так много потрясающих турниров, и здорово снова играть на харде. Я просто очень рада, – сказала Александрова на пресс-конференции.

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