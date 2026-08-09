Ходар — лидер по количеству побед в первых 50 матчах уровня ATP в возрасте до 20 лет

19-летний испанский теннисист Рафаэль Ходар стал самым результативным теннисистом до 20 лет в Открытую эру в первых 50 матчах на уровне ATP. Ходар выиграл 35 матчей из 50.

За Рафаэлем Ходаром идут сразу четыре теннисиста с 34 победами из 50:

1. Джон Макинрой (США).

2. Энди Роддик (США).

3. Андрей Медведев (Украина).

4. Гильермо Перес-Рольдан (Аргентина).

Рафаэль Ходар находится на 15-й строчке мирового рейтинга. На «Ролан Гаррос» – 2026 испанец вышел в четвертьфинал, где уступил будущему победителю турнира Александру Звереву со счётом 6:7 (3:7), 1:6, 3:6. Также Ходар вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале (Канада), где сразится за выход в полуфинал с французом Артюром Фисом.