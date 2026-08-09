Арина Соболенко — вторая первая ракетка мира, проигравшая шесть трёхсетовиков за сезон

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала второй в истории первой ракеткой мира, которая проиграла шесть трёхсетовых матчей за сезон. С момента создания рейтинга WTA только Каролина Возняцки уступила больше таких матчей, когда была на вершине рейтинга (семь). Ранее Арина проиграла россиянке Екатерине Александровой в четвёртом круге в Торонто со счётом 6:7(3), 6:4, 4:6.

До этого Соболенко также уступала в решающих сетах в финале Australian Open — 2026, в полуфинале «Ролан Гаррос», на «тысячниках» в Мадриде и Риме и на турнире WTA-500 в Берлине.

Только датчанка Каролина Возняцки за всю историю рейтинга WTA проиграла больше таких матчей в статусе первой ракетки мира. В сезоне-2011 она отдала семь трёхсетовых матчей.