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Арина Соболенко — вторая первая ракетка мира, проигравшая шесть трёхсетовиков за сезон

Арина Соболенко — вторая первая ракетка мира, проигравшая шесть трёхсетовиков за сезон
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала второй в истории первой ракеткой мира, которая проиграла шесть трёхсетовых матчей за сезон. С момента создания рейтинга WTA только Каролина Возняцки уступила больше таких матчей, когда была на вершине рейтинга (семь). Ранее Арина проиграла россиянке Екатерине Александровой в четвёртом круге в Торонто со счётом 6:7(3), 6:4, 4:6.

Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 02:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 4
7 7 		4 6
         
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

До этого Соболенко также уступала в решающих сетах в финале Australian Open — 2026, в полуфинале «Ролан Гаррос», на «тысячниках» в Мадриде и Риме и на турнире WTA-500 в Берлине.

Только датчанка Каролина Возняцки за всю историю рейтинга WTA проиграла больше таких матчей в статусе первой ракетки мира. В сезоне-2011 она отдала семь трёхсетовых матчей.

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