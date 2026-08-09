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Самсонова — Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала «тысячника» в Торонто

Самсонова — Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала «тысячника» в Торонто
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Сегодня, 9 августа, в Торонто, Канада, состоится матч четвёртого круга турнира категории WTA-1000 между второй ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и россиянкой Людмилой Самсоновой, которая находится на 55-й строчке мирового рейтинга. Встреча начнётся не ранее 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Людмила Самсонова
55
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Счёт личных встреч теннисисток — 4-2 в пользу Самсоновой. Людмила выиграла первые четыре матча, а затем на соревнованиях в Абу-Даби-2024 и Страсбурге-2025 сильнее оказалась Елена.

Турнир в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Действующей чемпионкой является канадская теннисистка Виктория Мбоко.

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