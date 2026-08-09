Корнеева — Гауфф: текстовая трансляция матча четвёртого круга WTA-1000 в Торонто

Сегодня, 9 августа, на хардовых кортах турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада, состоится матч 1/8 финала между двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф и россиянкой Алиной Корнеевой, занимающей 89-е место в рейтинге WTA. Встреча начнётся не ранее 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стоит отметить, что ранее теннисистки не встречались друг с другом в официальных матчах.

Турнир в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Действующей чемпионкой канадского «тысячника», который в прошлом году состоялся в Монреале, является канадская теннисистка Виктория Мбоко.