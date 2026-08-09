15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Корнеева — Гауфф: текстовая трансляция матча четвёртого круга WTA-1000 в Торонто

Корнеева — Гауфф: текстовая трансляция матча четвёртого круга WTA-1000 в Торонто
Комментарии

Сегодня, 9 августа, на хардовых кортах турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада, состоится матч 1/8 финала между двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф и россиянкой Алиной Корнеевой, занимающей 89-е место в рейтинге WTA. Встреча начнётся не ранее 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 22:50 МСК
Алина Корнеева
89
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Стоит отметить, что ранее теннисистки не встречались друг с другом в официальных матчах.

Турнир в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Действующей чемпионкой канадского «тысячника», который в прошлом году состоялся в Монреале, является канадская теннисистка Виктория Мбоко.

Календарь турнира в Торонто
Сетка турнира в Торонто
Материалы по теме
«Ещё один матч с топовым игроком». Корнеева сразится в Торонто с двукратной чемпионкой ТБШ
«Ещё один матч с топовым игроком». Корнеева сразится в Торонто с двукратной чемпионкой ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android