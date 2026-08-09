«В ней есть что-то особенное». Даниэль Коллинз — об Александре Эале

Финалистка Australian Open – 2022, бывшая седьмая ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз рассказала, что ей нравится в филиппинке Александре Эале, занимающей 20-ю строчку рейтинга.

«Мне очень нравится, как она чувствует себя в своей тарелке, и какая она искренне добрая. Меня всегда интересовали люди, которые немного отличаются от других. На корте она невероятно свирепая, но при этом у неё есть и мягкая сторона. В ней есть что-то особенное. Мне нравится, как она проявляет свои чувства, как искренне говорит о своих болельщиках и как находит с ними связь», – приводит слова Даниэль Коллинз Tennis Channel.