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«В ней есть что-то особенное». Даниэль Коллинз — об Александре Эале

«В ней есть что-то особенное». Даниэль Коллинз — об Александре Эале
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Финалистка Australian Open – 2022, бывшая седьмая ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз рассказала, что ей нравится в филиппинке Александре Эале, занимающей 20-ю строчку рейтинга.

«Мне очень нравится, как она чувствует себя в своей тарелке, и какая она искренне добрая. Меня всегда интересовали люди, которые немного отличаются от других. На корте она невероятно свирепая, но при этом у неё есть и мягкая сторона. В ней есть что-то особенное. Мне нравится, как она проявляет свои чувства, как искренне говорит о своих болельщиках и как находит с ними связь», – приводит слова Даниэль Коллинз Tennis Channel.

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