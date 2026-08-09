«Он всегда вселяет в меня эту уверенность». Гауфф — о своём тренере Жан-Кристофе Форе

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, чем ей помог французский тренер Жан-Кристоф Форе.

– Жан-Кристоф уже давно в твоей команде. Насколько он важен для тебя и твоей карьеры?

– Главное, что он, очевидно, отличный тренер. Также я чувствую, что он действительно видит во мне личность, он даёт мне уверенность в себе. Честно говоря, все те матчи, которые я выиграла на Уимблдоне, те тяжёлые трёхсетовые битвы под давлением, — во многом благодаря ему и той уверенности, которую он продолжает мне прививать. Даже когда я чувствую себя не в своей тарелке, он всегда вселяет в меня эту уверенность. Навыки, которые он добавил в мою игру, очень помогли мне в игре у сетки, в технике рук и в игре с силой. Не знаю, не хочу говорить «французский стиль», но это именно та игра — отличное исполнение сложных ударов у сетки, которым нас, американцев, в детстве не учили. Так что я ценю его вклад в мою игру, – сказала Гауфф на пресс-конференции «тысячника» в Торонто.