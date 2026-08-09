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Лучано Дардери стал первым, кто вышел в 10 четвертьфиналов на уровне ATP в этом сезоне

Лучано Дардери стал первым, кто вышел в 10 четвертьфиналов на уровне ATP в этом сезоне
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22-я ракетка мира итальянец Лучано Дардери стал первым игроком, который вышел в 10 четвертьфиналов на уровне ATP в этом сезоне. Ранее он обыграл португальца Нуну Боржеша в четвёртом круге «тысячника» в Монреале. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Монреаль. 4-й круг
08 августа 2026, суббота. 19:40 МСК
Нуну Боржеш
55
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
4 		6 7
         
Лучано Дардери
22
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

– Вы первый игрок, который в этом сезоне вышел в 10 четвертьфиналов на уровне ATP. О чём это говорит в отношении вашей игры и вашего сезона?
– Думаю, я очень хорошо играю сейчас на всех покрытиях. Хорошо играю везде.

– Что для вас значит 30 побед за сезон уже в начале августа?
– Уверенность. Сказал бы, что и раньше играл довольно хорошо, на этом покрытии тоже. Поэтому сейчас немного прибавляю. Но я просто стараюсь играть матч за матчем, турнир за турниром. Мне нравится много играть. Нравится играть много турниров.

– Если вспомнить начало года и даже середину сезона, есть ли какой-то аспект вашей игры, который, по вашим ощущениям, улучшился сильнее всего?
– Думаю, это психология. Сильно прибавил в плане того, как играю, когда я всё. В последних двух встречах проигрывал по сету. Но всегда продолжал верить и бороться, и в итоге мне удавалось победить. Так что могу играть по два и три сета. Физически чувствую себя хорошо, сегодня тоже все было хорошо, – сказал Дардери на пресс-конференции.

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