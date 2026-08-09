Элина Свитолина вспомнила турнир с самой сложной сеткой

Девятая ракетка мира украинка Элина Свитолина рассказала, вспоминает ли она Rogers Cup — 2017. Она выиграла тот турнир, одолев Каролину Возняцки, Винус Уильямс, Гарбинье Мугурусу и Симону Халеп.

– Насколько часто вы вспоминаете турнир 2017 года? Сетка была просто невероятной, если помните.

– Да-да, помню. Думаю, это была одна из самых сложных сеток, если не считать Итоговый турнир, где собраны лучшие. По-моему, три или четыре раза за ту неделю я сыграла с соперницами из топ-10. Кажется, ещё и с Винус.

У меня осталось много замечательных воспоминаний, но это было давно. Конечно, будет здорово, если я смогу далеко пройти на этом турнире, но пока просто пытаюсь найти свой теннис и хочу с каждым матчем чувствовать себя лучше на корте, чтобы побеждать.

Думаю, этот турнир [«Мастерс» в Торонто] именно такой. Первый матч тут сложился непросто, поэтому просто рада, что сейчас вышла в четвертьфинал, — сказала Свитолина на пресс-конференции.